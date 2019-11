LEGGI ANCHE

Il talento riconosce il talento. Diego Armando Maradona , due fuoriclasse tra pallone e racchetta. Così l'ex numero 10 argentino ha voluto fare gli onori di casa con il tennista svizzero che si sta esibendo in un lungo tour tra i campi del Sudamerica.«Ciao Maestro, ciao "macchina" come mi piace chiamarti. Sei stato, sei e sarai sempre il più grande.Non c’è nessuno come te. Sappi che se hai qualche problema qui puoi chiamarmi e dirmi di cosa hai bisogno. Un bacio a tua moglie e ai tuoi bambini. Sei il più grande» il messaggio video recapitato dache ha fatto emozionare Federer.