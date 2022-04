After Diego: documentario della Fifa per celebrare il genio Maradona

La Fifa celebra Diego Armando Maradona con un documentario dal titolo After Diego (Dopo Diego). Un racconto di 45 minuti, con immagini esclusive e interviste realizzate a Buenos Aires e Napoli, con chi ha conosciuto bene il Campione scomparso il 25 novembre 2020 e chi è stato semplicemente suo tifoso.

Maradona è un lungo racconto ancora vivo e questa celebrazione è l'omaggio voluto dal presidente Gianni Infantino, che dopo la sua elezione scelse proprio l'ex capitano del Napoli e della Seleccion argentina come consulente. Lo ebbe però al suo fianco per un breve periodo perché i problemi di salute non consentirono a Diego di essere l'ambasciatore del calcio mondiale. Infantino è rimasto legato al ricordo di Maradona, al punto che ha accettato l'invito di Stefano Ceci a Napoli in occasione della inaugurazione della statua nello stadio che dal dicembre 2020 porta il suo nome.

Questo il LINK per il video della Fifa.