Sta facendo molto discutere in sudamerica in queste ore il balletto di, in un video diventato subito virale sul web. L'ex stella del Napoli , in uno stato di evidente confusione, si lascia andare ad una particolare cumbia - classica danza sudamericana - con la sua ex compagna Verónica Ojeda, calandosi anche i pantaloni nel bel mezzo dell'esibizione mostrando le sue nudità al cameraman improvvisato.Quando è stato girato il video in questione? È questa la domanda forse più importante che in tanti si stanno facendo in queste ore. La presenza della Ojeda e la partita trasmessa in tv farebbero pensare ad un video che risalga a un anno fa, ma in tanti insono pronti a giurare che il video risalga a qualche giorno fa. Il che significherebbe una violazione della quarantena ancora in corso per Maradona , a oggi allenatore delin Argentina.