A commentare la situazione di Diego Armando Maradona ci ha pensato anche Gabriel Pellegrino, presidente del Gimnasia La Plata allenato dal Pibe de Oro. «Non aveva le autorizzazioni necessarie per venire allo stadio venerdì scorso. Sapeva di non essere in forma, non mi è piaciuto vederlo così in campo. Avrei preferito se fosse rimasto a casa» ha detto. «Il club non gli aveva dato alcun ultimatum, anzi gli avevamo detto che non sarebbe stato un problema».

LEGGI ANCHE Il messaggio di Messi: «Voglio vederti di nuovo in salute»

«La squadra era andata a trovarlo venerdì scorso a casa per fargli gli auguri di compleanno, ripetendogli lo stesso concetto» ha continuato Pellegrino nelle parole riportate da Diario Olé. «Già oggi Diego vorrebbe tornarsene a casa, ma per il suo bene bisogna dirgli di no. Ritorno in panchina? La salute viene prima di ogni altra cosa, il club potrà aspettarlo. Vogliamo che stia bene, sia o meno l’allenatore del Gimnasia. È importante oggi il suo recupero, spero di rivederlo presto in campo».

© RIPRODUZIONE RISERVATA