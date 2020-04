LEGGI ANCHE

La sua volontà, dopo tanto girare, è quella di restare a La Plata, che ormai è diventata casa sua, con il Gimnasia che lo scorso anno è riuscito a trasformare nell'ultima parte di stagione. Ma Diego Maradona va oltre e racconta: «Ilmi ha rubato il cuore. È un rapporto unico, mi sono subito innamorato di questa gente, dei nostri tifosi. Mi ricordano i tifosi delper la passione e la fedeltà della gente in città».Un rapporto creato in pochi mesi che fa tornarecon la testa al Napoli . «Senza alcun dubbio vedo qui la stessa passione che ho potuto vedere in azzurro per tanti anni. È un club incredibile» ha continuato in una intervista a El Dia de La Plata. «La cifra raggiunta per la mia maglia all'asta? Non mi stupisce, ormai non mi sorprende più niente di, quello coi napoletani è un amore incondizionato e che durerà tutta la vità».