Potrebbe durare poco più di due mesi l'avventura al Gimnasia di Diego Armando Maradona, annunciato allenatore lo scorso settembre ed ora già al capitolo finale. Secondo quanto riportato dai media argentini, l'ex Pibe de oro avrebbe già annunciato al club ed alla squadra la sua intenzione di andare via al più presto, lasciando così senza centrare quella salvezza in campionato che il Gimnasia cerca e per cui era stato chiamato dopo l'esperienza messicana.

Il motivo sarebbero le ormai imminenti elezioni per la nuova presidenza del club argentino: Gabriel Pellegrino, il numero uno del Gimnasia che aveva fortemente voluto Maradona in panchina, non si ricandiderà e con il cambio di dirigenza anche Diego andrà via, come comunicato ai suoi calciatori. La notizia è stata confermata anche dalla compagna dell'ex campione del Napoli Rocìo Oliva: «Diego ragiona così, è un uomo di principi e resta fedele a chi ha scommesso su di lui. Futuro? Ci sono tante squadre che ora lo vorrebbero in panchina». ha annunciato.

Ultimo aggiornamento: 10:08

