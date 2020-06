LEGGI ANCHE

Sembrava una storia pronta a chiudersi, ma conla parola fine non è mai certa. Così l'ex stella delora potrebbe continuare la sua avventura da allenatore in sella al, la squadra di prima serie argentina che ha accolto il Diez ormai un anno fa creando un ambiente unico con i tifosi intorno ai calciatori.La crisi portata in auge dalha complicato le cose in casa Gimnasia , con la dirigenza del club già ai ferri corti. Una situazione che sembrava decretare la fine dell'avventura diin panchina. Ora però, secondo quanto riportato dai media argentini, tutto sembra diverso e l'argentino potrebbe firmare già oggi, in occasione del 133° anniversario della fondazione del club, il suoalla guida della formazione argentina dove è arrivato nel 2019.