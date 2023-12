Due anni dalla morte di Hugo Maradona

Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Hugo Maradona, il fratello di Diego. Morì, a 52 anni, il 28 dicembre 2021, vittima di un infarto nella sua casa di Monte di Procida, dove viveva con la moglie napoletana Paola Morra, che lo ha ricordato con un toccante messaggio sui social.

Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, con una tappa anche in Italia (giocò nell'Ascoli nella stagione 1987-1988 sfidando il fratello capitano del Napoli campione), Hugo Maradona si era stabilito in provincia di Napoli e si dedicava all'attività di allenatore di scuole calcio e di opinionista. Morì a tredici mesi dalla scomparsa del fratello Diego, con il rimpianto di non avergli potuto dare - a causa delle restrizioni del lockdown - l'ultimo abbraccio.