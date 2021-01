Una dedica dopo l'altra, un'onda lunga che non si arresta. L'ultimo omaggio per Diego Armando Maradona arriva da Patricio Monti, calciatore del Gimnasia La Plata che ha fatto l'esordio tra i professionisti proprio mentre Diego si apprestava a ricoprire il ruolo di guida tecnica per il club argentino. «Non esiste niente di meglio che ricordarti con il sorriso che ti identificava» ga scritto il calciatore mostrando su instagram la vera e propria opera d'arte che ritrae Maradona in una delle prime conferenze stampa da allenatore dei Lobos.

Ultimo aggiornamento: 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA