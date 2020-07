LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno scenario incredibile che si è catapultato sulla panchina della nazionale spagnola. Come ha annunciato, uno dei candidati alla presidenza della Federcalcio iberica, tra i profili proposti per il ruolo di selezionatore della prima nazionale c’è quello di, ex stella del Napoli - con un doppio passaggio anche nella Liga - che oggi allena il«Se sarò scelto come prossimo Presidente della Federazione» - confessaa Diario As - « Diego Armando Maradona sarà il prossimo ct della nazionale spagnola - come possono confermare anche i suoi avvocati - per i prossimi due anni, con l’obiettivo di arrivare alla finale del prossimo Mondiale del Qatar. Sono molto contento perché il miglior giocatore della storia, passato anche da, potrà arrivare sulla panchina della mia nazionale.arriverebbe con tutto il suo staff. Da settimane parliamo con i suoi agenti e i suoi avvocati, sono persone semplici e umili,è un grande allenatore e la sua esperienza è massima nel mondo del calcio».