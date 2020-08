LEGGI

Ore complicate per. L’ex campione di Napoli e Argentina, dopo aver scoperto della positività al Coronavirus della sorella Ketty, vive anche un lutto familiare. In queste ore è deceduto infatti Raúl Machuca, cognato di Diego e marito di Rita Maradona, una delle sorelle maggiori dell’allenatore del Gimnasia.Come riportato dai media sudamericani, 77enne era ricoverato da più di ventigiorni nella clinicadopo aver contratto il covid. Era un paziente a rischio poiché soffriva di ipertensione e sovrappeso. Al momento risulta positiva anche la sorella di Maradona, seppur asintomatica ed in isolamento domestico.