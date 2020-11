Il gol contro l'Osasuna è solo una formalità, ma per Leo Messi qualcosa in più. L'argentino segna il poker del suo Barcellona e corre a indossare un'altra maglia numero 10 rossoblu, quella del Newell's, alzando gli occhi e le braccia al cielo per ricordare Diego Armando Maradona. L'ex campione di Napoli e Barcellona aveva vestito la maglia del Newell's - di cui tutta la famiglia Messi è tifosa - nel 1993/94.

