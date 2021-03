La morte di Maradona: via ai lavori della commissione di inchiesta

Una commissione di inchiesta composta da venti medici si è riunita presso la direzione della polizia scientifica di La Plata per esaminare i dossier sulla morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre.

Su disposizione della magistratura di San Isidro, la commissione deve accertare le responsabilità di medici e infermieri che avrebbero dovuto assistere l'ex campione nell'appartamento dove era stato trasferito dopo l'operazione al cervello presso la clinica Olivos il 3 novembre.

Per ora ci sono sette indagati, a cominciare dal neurochirurgo Leopoldo Luque, ritenuto il medico di fiducia di Maradona, e le indicazioni di questa commissione saranno decisive per accertare le loro responsabilità e formalizzare le accuse per l'eventuale processo.

Dalma e Gianinna Maradona, le due figlie di Diego e Claudia Villafane, hanno nominato un consulente: il cardiologo Sergio Victor Perrone, che aveva visitato l'ex campione un anno fa.

I risultati del lavoro della commissione saranno resi noti entro due-tre settimane.

