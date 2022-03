Maradona, il ct Bilardo scopre la sua morte in tv dopo oltre un anno

A oltre un anno dalla morte di Diego Armando Maradona avvenuta nel novembre del 2020, l'ex ct dell'Argentina campione del mondo a Messico 86', l'83enne Carlos Salvador Bilardo, da tempo affetto dalla sindrome di Hakim-Adams, una malattia neurodegenerativa, è venuto a conoscenza della morte del 'Pibe de oro' da un documentario in tv.

Il giornalista argentino Ezequiel Fernández Moores ha raccontato che Bilardo, a cui i medici non avevano dato la notizia della scomparsa del n.10 per evitargli un trauma emotivo, una volta appreso della morte di Maradona «è rimasto assolutamente in silenzio, si è limitato a unire le mani».