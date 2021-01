«C'era droga in casa di Maradona». Lo ha dichiarato durante il programma televisivo “Intratables” (Intrattabili) su America Tv l'avvocato Mario Baudry, legale della ex compagna di Diego, Veronica Ojeda, e del loro bambino di 7 anni Diego Fernando. Baudry ha anche annunciato che è stato presentato un esposto alla magistratura per fare luce su quanto accadeva in casa dell'ex capitano del Napoli e della Seleccion argentina, operato il 3 novembre alla testa e morto ventiquattro giorni dopo per arresto cardiocircolatorio.

L'avvocato Baudry ha rivelato che poco prima dell'operazione, nell'appartamento di Brandsen, Veronica Ojeda vide l'ex compagno in pessime condizioni fisiche: «C'erano persone assunte dall'avvocato Morla per assistere Diego che invece non se ne occupavano. Un giorno Veronica si presentò in casa e trovò Charly, una persona che - avremmo scoperto - aveva un mandato di cattura. Diego stava molto male per l'abuso di alcol e Veronica vide che sul tavolo c'era marijuana. Qualche giorno dopo questo episodio venne arrestato questo Charly, che peraltro non si chiamava così».

© RIPRODUZIONE RISERVATA