© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un uomo mai banale Diego Armando Maradona , nelle ultime ore protagonista anche a Rosario prima del match tra il Newell's padrone di casa e ilallenato proprio da. L'allenatore argentino è stato accolto in maniera trionfale dai suoi ex tifosi: Maradona, infatti, ha giocato con la maglia rossonera di Rosario nella stagione 1993-94, la prima di rientro indopo la sua avventura europea tra Barcellona, Napoli e Siviglia.In attesa della gara - che si giocherà stasera alle ore 23 italiane - l'ex stella del Napoli è stato osannato dal pubblico di casa che ha cantato e ballato per lui., direttamente dal balcone della sua stanza, si è unito ai cori dei tifosi, ringraziandoli e ballando con loro e con in mano una maglia del Newell's.