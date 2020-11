A confermare lo stato di salute preoccupante di Maradona, sono arrivate a Radio Kiss Kiss anche le parole di Stefano Ceci, manager del Pibe de Oro: «Diego era stato ricoverato perché non era in buone condizioni. Camminava a fatica, il colorito non era buono. All'ospedale gli è stata riscontrata anemia e disidratazione. Gli esami di approfondimento hanno evidenziato un coagulo dovuto ad una caduta».

«Sarà accaduto dopo l’assunzione dei suoi ansiolitici che gli servono per dormire e che lo portano ad essere disconnesso dal mondo» ha continuato Ceci commentando la situazione attuale e confermando l'operazione necessaria: «Ha sofferto la situazione mondiale legata al covid, chiuso da febbraio in Argentina. L’intervento ci sarà tra poche ore».

