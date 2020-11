È dalla serata di lunedì che Diego Armando Maradona tiene in apprensione milioni di tifosi. Prima ricoverato a La Plata per stress, poi trasferito d'urgenza a Buenos Aires e operato al cervello nella tarda serata di martedì. Ma per fortuna l'intervento è andato bene. E allora il problema si è spostato altrove.

Nonostante le tante notizie positive, c'è qualcosa che non è andata per il verso giusto. Già nella notte italiana (quando in Argentina erano le 21 circa) si era diffuso una sorta di giallo. Le figlie di Maradona, infatti, erano inizialmente molto contrarie all'intervento d'urgenza e avrebbero voluto che il padre si sottoponesse prima ad un'altra serie di indagini. È infatti per questo motivo che l'operazione inizialmente programmata per le ore 20 argentine, è slittata di più di un'ora. Il tutto nonostante lo stesso Maradona (a detta del dottor Luque) fosse stato d'accordo per l'intervento. Una situazione complicata dunque considerati i tanti legami di Maradona che ha cinque figli, avuti da quattro relazioni diverse. E pare che Dalma e Gianinna, con cui ha di nuovo ottimi rapporti dopo anni di silenzio, vorrebbero occuparsi maggiormente del padre. Già nella serata di martedì le figlie di Diego hanno istituito una sorta di cordone in clinica, passando al vaglio tutte le persone autorizzate ad avvicinarsi al Maradona. Tra queste, infatti, non ci sarebbe Matias Morla, legale del Diez. Una faida iniziata già nel 2019 quando l'avvocato riportò delle parole di Diego «l'ultima volta che le mie figlie mi hanno contattato è stato per chiedermi dei dollari. Non me lo sto inventando hanno derubato il padre», parole alle quali seguì la replica in un tweet di Dalma. «Avvocato pagliaccio e con i denti finti. Sei la peggior cosa capitata a mio padre». E anche l'altra notte è arrivato un altro tweet di Dalma Maradona. «È troppo chiedere che si parli a nome mio e di mia sorella? Quando avremmo detto cosa faremo?», con riferimento alla volontà di assumere la tutela del padre. Sullo sfondo, poi c'è Diego Maradona Junior, che sta vivendo le vicende del padre da Napoli. «L'ultimo contatto che ho avuto è stato con una mia zia alle 8 di stamattina in Italia», ha raccontato Diego Maradona junior a Sky Sport. «Ho vissuto una nottata insonne, per il trascorso clinico di mio padre ogni operazione diventa sempre un po' preoccupante. Ci tengo a dire che papà ha reagito benissimo, è nelle mani di un'equipe medica di altissimo livello e siamo felici che si sia svegliato bene e che tutto sia andato per il meglio. È importante che ora stiamo uniti. Papà ha sofferto molto per le problematiche che abbiamo avuto noi fratelli e negli ultimi giorni si è infittito anche il rapporto con le mie due sorelle. Noi possiamo dargli solo tanto amore. Sono sicuro che lui potrà reagire e tornerà il papà che ride e scherza davanti a una partita del Napoli».

Intanto, all'esterno della clinica Oliva di Buenos Aires centinaia di tifosi di Maradona si sono dati appuntamento già dalla serata di martedì per far sentire il proprio sostegno a Diego. Ha fatto il giro del mondo la foto di un tifoso che si è presentato con la schiera scoperta per mettere in mostra il tatuaggio «Maradona 10» sulle spalle. Anche Messi ha fatto arrivare il suo messaggio a Maradona via social. «Io e la mia famiglia vogliamo rivederti bene il prima possibile». Intanto le condizioni di Diego sono in miglioramento. Lo ha detto il suo medico personale, Leopoldo Luque, che dopo l'operazione, durata ottanta minuti, ha raccontato la situazione. «Siamo riusciti a rimuovere il coagulo di sangue. Diego ha affrontato bene l'operazione. È sotto controllo. C'è un po' di drenaggio. Rimarrà in osservazione. Diego è sveglio e controllato. Il decorso post-operatorio è eccellente e non registra alcuna complicazione. Anche i parametri di laboratorio sono migliorati, stessa cosa per l'anemia. Faremo altre Tac ma l'evoluzione è positiva, come positivi sono i parametri neurologici». Rassicuranti anche le parole di Sebastián Sanchi, portavoce dell'allenatore del Gimnasia. «Tutto è andato come previsto. Diego sta bene e ora sta riposando nella sua stanza», ha detto dal suo account Instagram.

