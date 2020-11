«Dopo un’ora e mezza di intervento, abbiamo risolto il problema che aveva». Leopoldo Luque non ha dubbi, l'intervento di Diego Armando Maradona per eliminare l'edema riscontrato alla testa è ormai già alle spalle. «Tutto è andato per il meglio. Adesso resterà sotto osservazione, sarà controllato e vedremo nelle prossime ore come sta», ha detto il medico personale del Pibe de oro.

«Quanto resterà in clinica? Dipenderà da come sarà il recupero» ha aggiunto Luque, che ha parlato all'uscita dalla clinica una volta concluso l'intervento. «L’operazione è pur sempre un passo importante, ma l’edema ora non c’è più quindi recupererà al meglio». Maradona resterà sotto osservazione ancora per qualche ora. Ovviamente non sarà in panchina domenica per il match del suo Gimnasia La Plata contro il Velez.

