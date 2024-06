Asta sospesa e Pallone d'oro di Diego Maradona sequestrato per 3 mesi: la Corte d'appello di Versailles, presieduta dal giudice Thomas Vasseur, dà in parte ragione ai 5 figli eredi di Diego sul trofeo che oggi doveva essere messo all'asta dalla Casa Aguttes di Parigi. Fino a settembre il conteso Pallone, attribuito da France Football, Fifa e Adidas a Maradona nel 1986 come miglior calciatore dei Mondiali, resta in custodia giudiziaria affidata alla società «Alliance Juris» di Versailles per 3000 euro di commissione che la Corte ha dato da pagare a Dalma, Giannina, Diego Jr, Jana Maradona Sabaine e l'undicenne Diego Fernando Ojeda, rappresentato dalla mamma Veronica Carolina, eredi legittimi del campione argentino morto nel 2020, che ne rivendicano la proprietà. Tre mesi di tempo, con la vendita per ora bloccata per sentenza, concessi ai 5 figli riconosciuti del pibe de oro per dimostrare che il Pallone d'oro è di loro proprietà come eredi legittimi di Maradona. Ma il braccio di ferro con la casa d'aste Aguttes e l'antiquario franco-algerino Abdelhamid Benchaieb, entrato in possesso del trofeo nel 2016, non è chiuso. La questione si sposta nella causa da avviare a Parigi entro settembre per il riconoscimento della proprietà del Pallone.

Il merito

In 11 pagine, la sentenza firmata dal giudice Vasseur. Contiene il racconto che l'antiquario Benchaieb ha ripetuto su come il trofeo sia finito nelle sue mani: un'asta il 28 gennaio 2016 al Drouet Hotel di Montmartre, semi-segreta e per nulla pubblicizzata, della società Tessier Sarrou. L'antiquario ex gioielliere si accaparrò 8 lotti con trofei e oggetti per 500 euro. Avrebbe tentato di vendere il Pallone su eBay, pubblicizzandone il possesso sulla poco diffusa rivista «Independent of the Yonne». Poi avrebbe tentato di contattare, senza successo, gli eredi di Maradona per venderlo in società con loro. Ha dichiarato l'antiquario franco-algerino: «All'inizio non sapevo di avere acquistato il Ballon d'Or, ho avuto difficoltà ad accertarne l'autenticità, il mio possesso era pubblico. Sono legittimo possessore in buona fede perché nessuno, nei tre anni previsti dalle leggi francesi, ne ha rivendicato il diritto di proprietà».

Il vero mistero restano i giri del Pallone d'oro da quel 26 ottobre 1989, quando fu rubato da 8 rapinatori del clan Misso alla Banca della Provincia di Napoli in via Duomo, fino alla ricomparsa a Parigi 35 anni dopo. La Casa Aguttes ha tentato un colpo basso, sostenendo che il trofeo non è stato mai inserito nel database dell'Interpol sulle opere d'arte trafugate, insinuando che il Ballon d'or non abbia mai lasciato Parigi dalla sera della cerimonia di consegna nel 1986 al Lido. Allusiva la ricostruzione: «Nel lotto acquisito dal signor Benchaieb c'era anche la Scarpa d'oro attribuita a Van Basten. Strano che i due trofei compaiano in un'asta a soli 4 chilometri dal Lido dove furono consegnati nel 1986. Le notizie sul furto sono in contrasto con le voci secondo cui Maradona avrebbe scambiato il trofeo per droghe o perso in un torneo di poker». Insinuazioni, per ipotizzare che il trofeo sia rimasto sempre a Parigi, aggiunte al rilievo dato ai costi sopportati per organizzare l'asta attivando 3 società di comunicazione.

Le prove

Gli articoli di giornali dell'epoca che raccontarono la rapina alla Banca della Provincia di Napoli, tra cui quelli del «Mattino» a firma Enzo Perez, una dichiarazione firmata dell'avvocatessa Marinella de Nigris che accompagnò Claudia Villafane, allora moglie di Maradona e madre di Dalma e Giannina, a presentare la denuncia del furto di 2 cassette di sicurezza: sono gli elementi esibiti dagli avvocati dei 5 figli, ribadendo che mai gli eredi hanno saputo dall'antiquario Benchaieb del suo possesso del Pallone d'oro. Di fatto, il possesso resta conteso e la questione sollevata dal collegio d'appello francese è provare chi sia legittimato alla proprietà del Ballon d'or dalla morte di Maradona nel 2020. Sarà il tema della causa francese da avviare entro settembre. Per ora, il Pallone d'oro è al sicuro sotto sequestro giudiziario. Ai figli di Diego spetta dimostrare, con la denuncia sul furto del 1989 chiesta in copia alla Procura di Napoli, che il trofeo non solo non fu mai ceduto da Maradona, ma fu rubato come denunciato all'epoca. L'ostacolo principale restano le norme francesi che riconoscono la proprietà su un oggetto posseduto e non rivendicato per 3 anni dal titolare. Si apre una battaglia giudiziaria, ma per ora l'asta milionaria è saltata.