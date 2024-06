Maradona, sospesa l'asta del Pallone d'oro: «C'è un giudizio in corso, opportuno il rinvio»

Sospesa l'asta per la vendita del Pallone d'oro che fu assegnato a Diego Maradona nel 1986 come migliore calciatore del Mondiale vinto dall'Argentina e rubato tre anni dopo nel caveau di una banca di Napoli. Alla vigilia della decisione del tribunale di Versailles sul ricorso presentato dai cinque figli di Diego per ottenere la restituzione del cimelio, la casa d'aste francese Aguttes ha sospeso l'asta fissata per giovedì 6 giugno. In un comunicato Aguttes spiega che il rinvio è stato deciso perché c'è troppo clamore intorno a quest vendita (oltre ai procedimenti in corso) e si ritiene opportuno aspettare un momento più favorevole sia per il venditore, un gallerista franco-algerino che anni fa trovò il Pallone d'oro di Diego “per caso”, che per i compratori.

«Questo clima non permette serenità e perciò noi, terzo attore della vicenda, adottiamo questa decisione». Pochi giorni, in primo grado, la giustizia francese aveva autorizzato la vendita del Pallone.