Due argentini a capo del mondo. Da una parte Diego Armando Maradona, l'ex Pibe de oro scomparso a fine novembre, dall'altra Papa Francesco, grande appassionato di calcio e tifoso del San Lorenzo, che ha assistito a tutta la parabola calcistica e umana del Diez.

LEGGI ANCHE Napoli, Sokratis lascia l'Arsenal: ma il Fenerbahçe è in pole

APPROFONDIMENTI SUI SOCIAL Napoli, il film del 2020 azzurro:«Ora siamo pronti al nuovo... LO STADIO Maradona, scritta "Napoli" finita:«A fine stagione... L'INIZIATIVA Stadio Maradona, il miglio azzurro:«Celebreremo il...

«Ho incontrato Diego in occasione di una partita per la Pace nel 2014» - racconta Papa Francesco in una intervista alla Gazzetta dello Sport - «Ricordo con piacere tutto quello che ha fatto per la Scholas Occurrentes, la Fondazione che si occupa dei bisognosi in tutto il mondo».

«In campo è stato un poeta, un grande campione che ha regalato gioia a milioni di persone, in Argentina come a Napoli. Era anche un uomo molto fragile».

© RIPRODUZIONE RISERVATA