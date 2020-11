«Ti ho dato la mia parola, tu ti sei fidato di me e ce l’abbiamo fatta». Questo il messaggio social con cui Leopoldo Luque abbraccia Diego Armando Maradona, riapparso in rete per la prima volta dopo l'intervento alla testa della scorsa settimana. «Non è ancora finita ma oggi festeggiamo un grande passo insieme. Ti auguro di ritrovare tranquillità in famiglia. Ti voglio bene» l'avvertimento di Luque.

LEGGI ANCHE Napoli, Gattuso ritrova gli azzurri: ricomincia il lavoro a Castel volturno

La riabilitazione del Diez adesso può proseguire fuori dalla Clinica Olivos di Buenos Aires che ospita Maradona dal giorno dell'intervento. L'ex stella di Napoli e Argentina sarà dimesso - da programma - nelle prossime ore e secondo le fonti più vicine all'attuale allenatore del Gimnasia potrebbe proseguire il programma dei medici in una abitazione di Nordelta, a pochi chilometri da Buenos Aires.

Ultimo aggiornamento: 21:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA