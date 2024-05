Scontro legale sulla morte di Diego Armando Maradona, a un mese esatto dalla data di inizio del processo per accertare i responsabili del suo decesso, avvenuto il 25 novembre 2020 in uno spoglio appartamento del Barrio St. Andres a Tigre, nella cintura urbana di Buenos Aires. I magistrati che hanno rinviato a giudizio 8 tra medici e infermieri hanno chiesto che i giudici del Tribunale orale criminale di San Isidro non prendano in considerazione la perizia presentata dal medico Pablo Ferrari su richiesta dei legali di uno dei rinviati a giudizio, il neurochirurgo Leopoldo Luque, che negli ultimi anni era il punto di riferimento di Maradona per le sue patologie. Secondo questa perizia, Diego morì per un collasso cardiorespiratorio e non si potrebbe escludere l'uso di droghe, diverse dai farmaci che erano stati prescritti dalla psichiatra Agustina Cosachov.

Secondo i magistrati Patricio Ferrari e Cosme Iribarren, la perizia di Ferrari è stata redatta in quattro giorni mentre quella su cui si è basata la Procura di San Isidro, affidata a ventuno specialisti, è stata conclusa dopo due mesi di lavoro. Peraltro - sempre secondo l'esposto dei magistrati - il dottor Ferrari è un specialista in neonatologia mentre sarebbe servita l'esperienza di un cardiologo per la relazione sulle cause del decesso di Maradona, che secondo la perizia del 2021 era stato curato male e assistito peggio, abbandonato a se stesso: i ventuno medici misero nero su bianco che l'agonia del Campione, scomparso a poco più di sessant'anni, era durata circa dodici ore. «Questa relazione - sottolineano Patricio Ferrari e Cosme Iribarren - non fa altro che generare confusione là dove non esiste». Secondo l'accusa gli otto imputati hanno responsabilità precise. Rischiano una condanna da 8 a 25 anni per omicidio colposo con dolo eventuale.

A proposito del presunto uso di droghe, sui social è intervenuta Gianinna Maradona, secondogenita di Diego e Claudia Villafane, per chiarire: «Dopo il ricovero del 9 maggio 2004 mio padre smise di assumere cocaina. L'autopsia accertò subito che nel suo corpo c'erano soltanto le tracce dei medicinali che gli erano stati prescritti. Io continuerò a combattere questa battaglia». Ma l'inizio del processo, non soltanto il suo esito, è fortemente a rischio.