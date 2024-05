Maradona, il processo per la morte rischia di slittare ancora

Il processo per la morte di Diego Armando Maradona, il cui inizio è stato fissato il 4 giugno, rischia di slittare. E questo perché Gisela Madrid, una delle persone imputate di omicidio volontario con dolo eventuale (pena che prevede da 8 a 25 anni di carcere), ha chiesto e ottenuto dalla Camera di Appello di essere giudicata da una giuria popolare.

E sempre secondo la Camera di Appello la stessa richiesta potrebbero presentare altri indagati, quattro dei quali hanno già rinunciato a questa possibilità. Per i magistrati che indagano sulla morte di Diego - Cosme Iribarren, Patricio Ferrari e Laura Capra - si è creato «un limbo che non si sa bene come possa essere risolto».