non ci pensa due volte. L'ex campione di Napoli annuncia di essersi tagliato lo stipendio da allenatore per consentire lo stipendio intero ai suoi calciatori. «Molte persone hanno bisogno di questo stipendio per vivere», ha confessato Maradona, così da permettere alil pagamento degli altri tesserati.Un club, quello argentino, che potrebbe essere casa sua anche dopo che l'emergenza coronavirus sarà passata. «Spero di poter rimanere ancora al, lo adoro. Ho una relazione straordinaria con le persone, con il presidente, con tutti» ha continuato Maradona ai microfoni di Diario Olè. «La mia idea è quella di continuare con tutto lo staff tecnico e anche di mantenere i rinforzi arrivati durante l'ultima finestra di mercato, hanno fatto molto bene alla squadra».