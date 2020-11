A pochi giorni dal suo compleanno numero 60, ansia e paura in Argentina per Diego Armando Maradona: l'ex campione argentino è stato infatti ricoverato questa sera in patria - in una clinica privata di La Plata, dove allena - per uno stato di salute che non rassicurava il suo staff.

Il ricovero non avrebbe nulla a che vedere con il covid ma con una situazione di salute complessiva che preoccupava i medici che lo seguono. L'ultima apparizione pubblica di Maradona c'era stata lo scorso venerdì, quando si era rivisto in panchina con il suo Gimnasia per la prima partita di campionato. L'ex stella di Napoli e Argentina era stato in quarantena per qualche giorno a seguito di una positività ravvisata nel suo staff tecnico.

