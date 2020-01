Diego Maradona durante una entrevista en la previa del juego ante Vélez señaló que Maduro le ofreció el banquillo de la @SeleVinotinto pic.twitter.com/gG0PxE2ShE — Wilder Delgado Suárez (@WilDelgado23) January 24, 2020

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Al suo ritorno dal Venezuela, dove ha avuto l'opportunità di incontrare il presidente Nicolás Maduro,ha raccontato di aver ricevuto la proposta di guidare la nazionale del paese caraibico, ma che ha rinunciato a causa dell'impegno con il suo attuale club, la squadra argentina«Ora la mia vita è qui con i ragazzi. Non potevo mancare», ha detto Maradona, durante una breve intervista prima della partita della Superliga argentina, in cui i suoi calciatori hanno affrontato il Velez Sarsfield. La partita si è conclusa con un pareggio 0-0.«Ho dato la mia parola. Non c'era alcuna possibilità che rinunciassi a qui», ha spiegato il fuoriclasse argentino confermando le voci sull'offerta del Venezuela di guidare la nazionale.