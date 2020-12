Ok, forse "come" è esagerato. Diciamo che Gervinho ci ha provato e, un po', ci è riuscito. Sugli schermi di Marassi, a Genova, scorrono le immagini del riscaldamento di Maradona prima della semifinale di Coppa UEFA del 1989, quando il Napoli affronta il Bayern Monaco. Diego balla con il pallone sulle note di "Life is Life" degli Opus trasformando un riscaldamento normalissimo in un videoclip indimenticabile. Così l'attaccante del Parma, prima del monday match contro il Genoa ispirato dal filmato, ha voluto rendere omaggio al "Pibe de oro" strappando un sorriso ai tifosi di tutto il mondo.

