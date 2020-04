LEGGI ANCHE

Lo stop ai campionati argentini aiuta anche il Gimnasia di. La Federcalcio, infatti, ha congelato promozioni e retrocessioni, così assicurando a tutte le squadre che lottavano per la salvezza in massima serie la permanenza anche per la prossima stagione.«Ma non è il finale che avremmo voluto» ha assicurato Maradona ai microfoni del Clarin. «Non festeggeremo questa sospensione, il gruppo stava dando tutto per accontentare i tifosi. Avremmo voluto guadagnarcelo sul campo. Molti mi hanno detto che questa salvezza sia una nuova, ma spero che una nuova mano de Dios possa aiutare contro la pandemia per far sì che la gente viva alla sua vita normale».