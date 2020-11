Una settimana fa il ricovero improvviso, poi l'intervento necessario per l'edema alla testa, quindi il lungo recupero. Diego Armando Maradona sembra risponde bene all'operazione subita qualche giorno fa a Buenos Aires, ma non ne vuole sapere di non pensare al calcio, pur se chiuso nella sua stanza d'ospedale alla Clinica Olivos.

Secondo quanto raccontato da Diario Olé, ieri il Pibe de Oro ha seguito dalla sua stanza la gara del suo Gimnasia - che prima del fischio d'inizio gli ha anche dedicato lo striscione "Diego, siamo con te" - contro il Velez. Maradona ha prima esultato ai gol dei suoi e poi reagito malissimo al pari del Velez arrivato al 91' con Orellano per il definitivo 2-2. I medici riportano di una situazione in netto miglioramento per l'ex stella del Napoli, ma sarà complicato rivederlo in panchina a stretto giro.

