Non è in campo da quasi trent'anni ma Diego Armando Maradona continua a detenere record importanti in giro per il mondo del calcio.

Con i Mondiali ormai arrivati al giorno d'apertura, Opta Analyst ha pubblicato lo studio dei calciatori con più falli subiti nella storia della Coppa del Mondo, una classifica vinta proprio dall'ex Pibe de Oro per ben tre edizioni: 1982, 1986 (vinta proprio dall'Argentina), 1990.