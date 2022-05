Maradona, le accuse di Shilton: «Maglia record? Io l'avrei distrutta»

Una maglia da record quella indossata da Diego Armando Maradona al Mondiale '86 contro l'Inghilterra, conservata dall'inglese Steve Hodge fino a oggi e venduta all'asta qualche giorno fa per l'incredibile cifra di 8,8 milioni di euro. Ma quella partita fa ancora arrabbiare Peter Shilton, portiere di quell’Inghilterra battuto da Diego prima con la mitica 'Mano de Dios' e poi con uno dei gol più iconici dell'intera storia del calcio.

«Quel giorno non avrei scambiato la maglia con Maradona per tutto l'oro del mondo. Non la userei neanche per pulire i piatti nel mio bungalow» le parole di Shilton a The Sun sulla vicenda. «Se io o gli altri avessimo saputo che Hodge aveva la maglia nello spogliatoio, di certo non sarebbe uscita da lì. L'avremmo fatta in mille pezzi. Io ero il capitano quel giorno e sto male al riguardo ancora oggi. Volevo solo vincere il Mondiale, non pensavo certo a scambiare la maglia con Maradona che ci aveva fregato la vittoria».