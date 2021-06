Maradona conquista anche il Brasile: una statua per Diego a Rio de Janeiro

Se si parla di Diego Armando Maradona, vengono meno tutte le rivalità del campo. Anche le più sentite, come quella tra i brasiliani e gli argentini, da sempre difesi dall'ex stella del Napoli e della nazionale albiceleste scomparsa lo scorso 25 novembre. Anche in Brasile, però, Diego ha fatto breccia: tanto che la città di Rio de Janeiro è ora pronta intitolargli una piazza in cui verrà anche collocata una statua del Pibe de Oro.

Dopo una prima resistenza all'iniziativa, infatti, la legge è stata promulgata la scorsa settimana: piazza Diego Armando Maradona sarà posta di fronte alla sede del consolato argentino nel quartiere Botafogo a Rio, con tanto di statua che (almeno stando ai progetti fin qui presentati) sarà ancora più alta di quella già svelata a Santiago, nella sua Argentina. Una vera e propria prova d'amore nella nazione dei più grandi rivali di sempre.