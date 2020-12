Non era sceso in campo contro il Newell's la scorsa domenica perché la notizia della morte dell'amico Diego Armando Maradona lo aveva scosso più di quanto non avesse fatto con gli altri. Ma nella notte italiana, contro l'Internacional, Carlos Tevez non avrebbe potuto dire no: l'argentino - grande amico del Diez argentino scomparso la scorsa settimana - è andato in campo e ha anche segnato il gol decisivo negli ottavi di finale della Libertadores dedicando il gol a Maradona e indossando (come Messi) una vecchia maglia del Boca numero 10 per onorare la memoria del Pibe.

Boca Juniors’un kaptanı Carlos Tevez, dün Internacional’e attığı gol sonrası Arjantinli efsane Diego Armando Maradona’yı böyle andı. #DiegoEterno pic.twitter.com/jIMiIGIjRQ — Latin Tribün (@LatinTribun) December 3, 2020

