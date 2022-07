Maradona, la riproduzione del piede al presidente del Venezuela Maduro

La riproduzione del magico piede sinistro di Diego Maradona è nelle mani di uno dei più cari amici del Pibe, il presidente del Venezuela Nicolas Maduro, che considerava il Capitano «un fratello». La cerimonia di consegna è avvenuta nel Palazzo presidenziale da parte di Stefano Ceci, l'imprenditore napoletano che ha realizzato questa serie limitata in omaggio al Pibe di cui è stato per vent'anni l'assistente.

Omaggio particolarmente gradito da Maduro, che con Maradona aveva una relazione non soltanto amichevole. Diego gli era stato vicino nei suoi progetti politici e anche imprenditoriali, in particolare con un'azienda del grano del Sud Italia.

Al rientro in Italia, Ceci incontrerà probabilmente il presidente del Napoli, De Laurentiis, per mettere a punto nuove iniziative in ricordo di Maradona, scomparso il 25 novembre di due anni fa.