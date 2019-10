© RIPRODUZIONE RISERVATA

59 anni oggi, una vita intera da raccontare. Diego Armando Maradona festeggia oggi il suo compleanno e ieri sera il regalo più bello se l'è fatto in campo, con una vittoria incredibile sul campo delche conosce alla perfezione. Il 4-0 esterno del suonon lascia spazio a dubbi e soprattutto riporta alla vittoria i lupi che ora lasciano l'ultimo posto della classifica e sono vivi nella bagarre per non retrocedere.La festa più bella, però, è andata in scena fuori dal terreno di gioco. I tifosi avversari di Rosario hanno omaggiato l'ex stella del Napoli sin dall'arrivo in città, per poi festeggiare il ritorno diallo stadio con una coreografia spettacolare, doni da parte della società e tanti cori al suo indirizzo. Dopo la vittoria,e i suoi hanno festeggiato nello spogliatoio ritrovando sorriso ed entusiasmo, elementi essenziali per provare ad allontanare lo spettro della retrocessione: «Grazie per il calore che mi trasmettete su ogni campo, non ho parole, ringrazio tutti», ha scritto il Pibe sui social.