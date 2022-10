Maradona, Zola torna a Napoli per l'omaggio al Maestro Diego

Arriverà direttamente da Londra, dove vive da tempo, per rendere omaggio al suo Maestro Diego Maradona, alla vigilia del 30 ottobre, il giorno in cui il Pibe nacque a Buenos Aires.

Gianfranco Zola, con altri ex compagni del grande Napoli (Bruno Giordano, Raffaele Di Fusco, Nando De Napoli, Giuseppe Volpecina e Ciro Muro), sarà l'ospite d'eccezione della seconda edizione del “Premio Diego per sempre”, organizzata sabato 29 ottobre dalle ore 10 presso l'Antisala dei Baroni nel Maschio Angioino. Un'occasione per ricordare la grande figura del Capitano dei due scudetti e della Coppa Uefa.