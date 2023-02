Maresca e gli arbitri napoletani incontro alla basilica di S. Maria Maggiore

Vivere l’associazione. Questo il senso della giornata del 9 febbraio che ha visto il giovane arbitro CAN Daniele Rutella della Sezione di Enna, incontrare gli arbitri di Napoli, convocati nella Basilica di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta dal Presidente Fabio Maresca. Il Prof.Raffaele Iovine, Presidente dell'Associazione che ha riportato in vita la Basilica, ha aperto la serata facendo gli onori di casa e raccontando la storia della Pietrasanta, l'Ing.Emanuele Franculli Direttore Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha portato il saluto dei "vicini di casa", quello che un tempo era il convento annesso alla Basilica è da secoli la storica sede dei pompieri di Napoli che vede oggi nel Caposede Rosario Martusciello la sua memoria storica. Daniele Rutella con il suo brillante intervento ha raccontato il proprio percorso attraverso episodi di quotidiana vita associativa. I partecipanti hanno poi raggiunto la sezione archeologica del museo e dopo un breve rinfresco sono stati guidati da Anna Paola e Imma Ammaturo guide esperte e viscerali nelle profondità della Napoli greco-romana, nelle cave e nelle cisterne caratterizzate da un’atmosfera suggestiva, amplificata dall’esibizione del percussionista Marco Trupiano e dalle installazioni che ricordano l'utilizzo delle cave quali ricoveri durante il secondo conflitto mondiale. Riemersi in superficie hanno concluso la serata nella storica pizzeria Sorbillo. Una giornata unica dunque, lontana dai terreni di gioco, ma non meno stimolante, per una volta calcio e cultura si sono sposati nel segno della scoperta della nostra meravigliosa città grazie alla sensibilità del Presidente Maresca.