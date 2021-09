Lacco Ameno, a Marino Bartoletti il premio dedicato a Carlo Iuliano

Una targa di cristallo, trasparente come l'amicizia che legava Marino Bartoletti a Carlo Iuliano. Si è svolta a Ischia, nell'ambito del quarantesimo Meeting Estate promosso dall'avvocato Franco Campana, l'edizione 2021 del premio giornalistico Memorial Carlo Iuliano, dedicato allo storico capoufficio stampa del Calcio Napoli e assegnato quest'anno a Marino Bartoletti, che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani da Raffaella Iuliano, figlia del dirigente, nel corso del Galà del Fair Play che si è svolto al Grand Hotel Regina Isabella.

«Carlo Iuliano è stato maestro di professionalità, di buon senso e di vita - ha ricordato Bartoletti - la mia gioia si mescola con una fortissima emozione, poiché per me è stato un grande amico. Ha lasciato insegnamenti straordinari».

Tra aneddoti di vita, calcio e musica non sono mancati momenti di commozione, in particolare nel ricordo dell'amicizia che legava Carlo Iuliano a Diego Armando Maradona. «Il memorial di quest'anno è ancora più sentito poiché ci ritroviamo a ricordare Diego assieme a mio padre - ha dichiarato Raffaella Iuliano - per questo sono particolarmente orgogliosa e onorata di consegnare il premio a Marino Bartoletti, che conosceva bene entrambi e prima di essere un'istituzione del giornalismo e soprattutto un amico sincero».