Torna a parlare Mario Balotelli e quando lo fa non è mai banale. In un'intervista rilasciata a The Athletic, Super Mario - recentemente tornato ad essere convocato in nazionale da Mancini per uno stage - ha provato a tirare le somme sulla sua carriera fino a questo momento, accostandosi senza paura ai grandi del calcio: «Ho perso alcune occasioni per arrivare ai livelli di Cristiano Ronaldo e Messi. Ma sono tuttora certo che la base tecnica sia stata la stessa». Dalle sue parole trapela un pò di rimorso per certe scelte fatte: «La mia testa mi ha portato a fare tanti errori. Uno dei primi è stato quello di lasciare il Manchester City. Nell'anno e mezzo successivo al Milan ho fatto bene, ma al City avevano appena iniziato la loro ascesa. Avrei dovuto fare come Aguero e restare lì a lungo. Sarei stato tra i protagonisti e, sono certo, sarei arrivato a vincere almeno un Pallone d'Oro. Con la mentalità che possiedo oggi, certamente ce l'avrei fatta». Infine sugli anni in nerazzurro: «La Champions con l'Inter? E' la cosa più bella che si possa vincere con un club, ma quel campionato inglese vinto al City dopo tanto tempo nella storia del club e per giunta all'ultimo secondo dell'ultima giornata è stato qualcosa di pazzesco».