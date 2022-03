Mario Balotelli è pronto a un nuovo colpo di scena. L'ennesimo di una carriera che lo ha portato a giocare in molte delle squadre più prestigiose d'Europa, ma anche a deludere spesso le grandi aspettative nei suoi confronti. Super Mario, in Turchia, è già con le valigie in mano, pronto a cogliere l'ultimo treno disponibile per tornare a grandi livelli.

Mino Raiola si prepara ad un’altra estate di fuoco, con gran parte dei suoi assistiti che potrebbero scegliere di cambiare squadra nella prossima sessione di calciomercato. Paul Pogba, in scadenza con il Manchester United e nel mirino della Juve, è solo uno dei top player che il procuratore cresciuto ad Harleem potrebbe far accasare in altri club nei prossimi mesi. Tra le sue fila in tanti sembrano pronti a cambiare aria, tra tutti: Erling Haaland, Stefan De Vrij, Zlatan Ibrahimovic, Alessio Romagnoli e Mario Balotelli.

E proprio Balotelli, dopo le esperienze non entusiasmanti con Brescia e Monza, sarebbe pronto a lasciare la Turchia e l'Adana Demispor dove è rinato. In meno di una stagione, ha raggiunto 10 reti in 22 presenze, sotto la guida di Vincenzo Montella. Già lo scorso gennaio, i dirigenti del club di Super Lig turca avevano svelato un’offerta del Newcastle per l’attaccante, che nel frattempo è pure rientrato nel giro della Nazionale. Sebbene Mario abbia un contratto fino al 2024, la prossima estate potrebbe rappresentare l’ultima, buona occasione per provare a rilanciarsi con un club prestigioso, per raccogliere negli ultimi anni di carriera ciò che il 31enne non è riuscito a prendersi in passato.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, infatti, l’attaccante azzurro è vicino a lasciare il suo attuale club alla fine di questa stagione. Una carriera quella di Super Mario che poteva essere diversa considerando le enormi e indiscutibili qualità tecniche del calciatore che però, nel corso della sua carriera, sono state spesso oscurate dagli errori dentro, ma soprattutto, fuori dal campo.

Adesso Balotelli sembra deciso a lasciare l’Adana Demispor nella prossima sessione di mercato estiva per tentare una nuova avventura in un club diverso e con ambizioni diverse, con l’obiettivo di esprimersi al meglio.

Le sirene inglesi e francesi sul suo conto sono sempre più pressanti e, probabilmente, Mario Balotelli in estate cambierà maglia per cercare di tornare a calcare i palcoscenici più importanti.