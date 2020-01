Dopo l'espulsione di ieri - dopo appena 8 minuti - durante la partita contro il Cagliari, Mario Balotelli sul suo profilo Instagram ha commentato l'accaduto. Un fallo ritenuto troppo grave dall'arbitro gli ha infatti impedito di finire la sua gara con la maglia del Brescia (finita poi 2-2), un'ingiustizia secondo Mario, che ha detto la sua in una story.

LEGGI ANCHE

«È incredibile come un episodio possa cambiare sempre in troppo negativo o troppo positivo l'opinione di tutti drasticamente sull'essere e sulla professionalità di una persona - scrive Balotelli - Proseguirò con il mio lavoro quotidiano anche questa volta, non è un problema. Voi continuate a giudicarmi come volete».