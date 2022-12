​Marocco, il ct Regragui: «Ho detto ai miei che dovevamo vincere per l'Africa. Hanno visto di che pasta siamo fatti»

Dopo la vittoria contro il Portogallo ai quarti di finale di Qatar 2022, il ct del Marocco Walid Regragui, ha espresso tutta la sua gioia per il traguardo storico raggiunto dai suoi: per la prima volta una squadra africana è in semifinale al Mondiale: «Abbiamo battuto un'altra grande squadra. Prima della partita, ai miei giocatori avevo detto che dovevamo scrivere la storia per l'Africa. E ora sono molto, molto felice. L'Africa è al centro del mondo. Il nostro gioco è simile a quello che fa Simeone. Sono contento anche per gli spagnoli, dopo che li abbiamo eliminati agli ottavi ho sentito dire che era stata un'umiliazione perdere contro di noi, ora hanno visto di che pasta siamo fatti. Non è finita qui, continueremo a rendere felici le persone. Il nostro segreto in campo? Se abbiamo spazi proviamo a prenderceli, corriamo e sappiamo che abbiamo giocatori tecnici che possono fare la differenza. Chi vorrei in semifinale? Amo la Francia, è la mia seconda nazione e sarebbe fantastico giocare contro di loro».