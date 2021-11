Immobile corre in campo, parte alle 13.45con la squadra per la Franciam ma resta in dubbio per la sfida di domani col Marsiglia. E' reduce da un fastidioso problema intestinale e in più una leggera distorsione al collaterale del ginocchio. Il centravanti stringerà i denti e alle 13.45 è partito per la Francia con il resto della squadra. Per il biancoceleste una corsetta a parte, con tanto di piccola fasciatura, poi il rientro negli spogliatoi senza partecipare alle prove tattiche della rifinitura. Al suo posto c'è Muriqi, pronto a candidarsi in caso di forfait di Immobile, anche se non è escluso lo spostamento di Pedro come "falso nueve".

Segui Marsiglia-Lazio in diretta

La formazione della Lazio contro il Marsiglia

Per quanto riguarda la formazoine, al di là della presenza o meno del bomber laziale, Sarri confermerà Luiz Felipe e Acerbi, con Lazzari che partirà a destra e uno tra Marusic e Hysaj a sinistra. In mezzo c'è un ballottaggio tra Luis Alberto e Milinkovic, con Cataldi e Basic pronti a giocare dal primo minuto. In porta torna Strakosha che prenderà il posto di Reina e non è detto che l'albanese non rilevi l'estremo difensore anche in campionato. Per lui infatti domani col Marsiglia una gran bella occasione di convincere Sarri a dargli un'opportunità pure nelle gare di serie A.