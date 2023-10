Marsiglia-Lione, sassate al pullman, feriti Grosso e l'ex Napoli Longo

Momenti di panico in Ligue 1 prima del match tra Marsiglia e Lione. Il pullman degli ospiti diretto allo stadio per il match, infatti, è stato colpito da alcune pietre lanciate dai tifosi di casa.

L'allenatore Fabio Grosso è stato ferito al volto, colpito anche Raffaele Longo, napoletano suo vice allenatore e ex calciatore del Napoli dal 1994 al 1998.

🇫🇷 Lyon's team coach was stoned whilst travelling to the away game vs Marseille.



Manager Fabio Grosso is injured and bleeding from his face. He is currently receiving treatment in the stadium. 🚌🤕



— football b*stards (@FootballBstards) October 29, 2023