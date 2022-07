«E adesso parlo io»: Matarrese presenta il suo libro al Tribunale di Napoli

Appuntamento mercoledì 13 luglio, alle ore 11.30, presso il Tribunale di Napoli, al Centro direzionale, per la presentazione del libro “E adesso parlo io”, scritto dall'ex presidente della Figc Antonio Matarrese con il giornalista Alberto Cerruti. Un'importante testimonianza di un dirigente che ha occupato posti di prestigio anche nel calcio internazionale. Particolarmente significativa la presentazione a Napoli perché Matarrese parlerà anche di Italia-Argentina, la semifinale mondiale del 2 luglio '90 in cui il San Paolo avrebbe secondo lui tifato per la Seleccion di Maradona. Che nei mesi successivi, dopo la squalifica per doping, lanciò durissime accuse al presidente federale.

Alla presentazione del libro, edito da Cairo, interverranno l'ex presidente del Napoli Corrado Ferlaino, l'ex capo della redazione sportiva del Mattino Romolo Acampora, il presidente dell'Ussi Gianfranco Coppola, l'ex direttore di Sky Sport Massimo Corcione. Modererà il dibattito l'avvocato Lucio Giacomardo.