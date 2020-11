Diego Armando Maradona, Mauro Icardi nella bufera: la rabbia dei tifosi dopo il gesto. Da Mauro Icardi, calciatore e argentino come il Pibe de Oro, i tifosi si aspettavano più rispetto. Non è passato inosservato quel sorriso comparso sul suo volto nella foto con cui la squadra del Paris Saint Germain voleva rendere omaggio al campione scomparso. In molti hanno commentato leggendo in quella smorfia una mancanza di rispetto. E alcuni hanno parlato di rapporti tesi tra i due sportivi.

Nello scatto condiviso dalla squadra francese tutti gli altri giocatori sono seri e raccolti nel dolore mentre posano con la bandiera e la maglia dell'Argentina a margine della sfida di Champions League, giocata e vinta con il Lipsia al Parco dei Principi. Tutti tranne il marito di Wanda Nara. L'ex capitano dell'Inter è finito così nella bufera.

«È una triste notizia per tutta l'Argentina, ma anche per il mondo intero, per tutti quelli che amano il calcio e per quelli che amano Maradona - ha dichiarato al sito ufficiale del PSG, un commosso Leandro Paredes - Penso che il ricordo che conserveremo di lui sia di questo giocatore sempre felice e sorridente quando entrava in campo. E tutto ciò che è stato in grado di realizzare in campo, lascia un'eredità incredibile. È così che ricorderemo Diego». Icardi è in prima fila, accanto ai due connazionali Angel Di Maria e Leandro Paredes, e sulla faccia è impresso un sorriso giudicato fuori luogo viste le circostanze.

Ultimo aggiornamento: 13:13

