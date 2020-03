Tra Maxi Lopez e Wanda Nara le polemiche non finiscono mai. «Vorrei sapere in base a quali criteri rompi la quarantena di una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all'altro, ti trasferisci e vai all'epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza». È il post scritto da Maxi Lopez che sui social critica le scelte della ex moglie Wanda Nara, attualmente sposata con l'attaccante del Paris Saint Germain, Mauro Icardi0.L'attaccante argentino, 35 anni, che quest'anno è tornato a giocare in Italia col Crotone in Serie B dopo una stagione al Vasco da Gama, ha postato sul proprio profilo twitter le foto dei 5 figli (i primi 3 nati dalla sua relazione con la presentatrice, modella e agente di calcio) nella villa di Icardi sul lago di Como. «Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli -prosegue l'argentino-? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l'abbia notato». Venerdì scorso, in un altro post, Maxi Lopez aveva accusato la ex di non fargli sentire i figli in questo momento particolare.