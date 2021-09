Mazzarri torna a Napoli: «Qui i miei anni più belli»

Senza giacca non era il claim del programma notturno di Sky Sport, ma il suo segnale di battaglia. Walter Mazzarri la toglieva anche quando la temperatura sfiorava lo zero o diluviava perché era arrivato per gli azzurri il momento di scatenare l'inferno. «Le mie squadre lottano sempre fino al 97'», diceva all'epoca e ripete adesso a Cagliari, dov'è sbarcato per tirare i rossoblù fuori dai guai. A Napoli proprio in quegli anni - dal 2009 al...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati